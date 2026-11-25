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Безпілотники Сил оборони України, ймовірно, атакували російський аеродром «Саваслейка», розташований приблизно за 700 км від кордону України. За даними соцмереж, під удар могли потрапити три винищувачі МіГ-31 і два Су-34, однак Генштаб ЗСУ поки не підтвердив цю інформацію.

В ніч на 25 листопада дрони України дістались до аеродрому «Саваслейка» у Нижньогородській області та могли уразити п'ять літаків ЗС РФ, повідомили у Telegram-каналі «Абсолютно надійне джерело», яке пише про діпстрайки на російській території. Внаслідок атаки на «Саваслейку» отримали пошкодження три МіГ-31, носії «Кинджалів», та два Су-34, носії КАБів, якими б'ють по позиціях ЗСУ та прифронтових територіях.

Допис про ураження військових літаків ЗС РФ з'явився у мережі близько 10 год 25 листопада. Перелічуються успішні відпрацювання минулої ночі: атака на два НПЗ (Куйбишевський та Сизранський) та один аеродром («Саваслейка» у Нижньогородській області РФ).

«Аеродром «Саваслєйка» — уражено 3 МіГ-31 і 2 Су-34», — ідеться у повідомлені.

Вказано, що на Куйбишевському НПЗ загорілось дві установки первинної переробки нафти АВТ-4, АВТ-5 й також установка каталітичного риформінгу (переробляє низькоякісний бензин у якісне високооктанове пальне для автомобілів). На Сизранському НПЗ — удар по АВТ-6, установці каталітичного риформінгу та по іншому важливому устаткуванню. Обидва заводи — у Самарській області, за понад 1000 км від України.

Джерело: «Абсолютно надійне джерело»

У ніч проти 25 листопада вибухи пролунали в районі кількох промислових об’єктів. Під ударом опинилися Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.

У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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