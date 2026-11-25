Drony Sił Obronnych Ukrainy prawdopodobnie zaatakowały rosyjski lotnisko „Sawasleika”, położone około 700 km od granicy z Ukrainą. Według informacji z mediów społecznościowych celem ataku mogły być trzy myśliwce MiG-31 i dwa Su-34, jednak Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie potwierdził jeszcze tej informacji.

W nocy z 24 na 25 listopada ukraińskie drony dotarły do lotniska „Sawasleika” w obwodzie niżegorodzkim i mogły trafić pięć samolotów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, jak poinformowano na kanale Telegramowym „Absolutnie wiarygodne źródło”, który pisze o atakach dyplomatycznych na terytorium Rosji. W wyniku ataku na „Sawasleika” uszkodzeniu uległy trzy samoloty MiG-31, nośniki rakiet „Kindżal”, oraz dwa samoloty Su-34, nośniki bomb kierowanych (KAB), którymi ostrzeliwuje się pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy oraz tereny przyfrontowe.

Wpis o zniszczeniu samolotów wojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej pojawił się w sieci około godziny 10:00 25 listopada. Wymieniono udane operacje z ostatniej nocy: atak na dwie rafinerie (w Kujbyszewie i Syzranie) oraz jedno lotnisko („Savasleika” w obwodzie niżegorodzkim RF).

„Lotnisko «Sawasleika» — zniszczono 3 samoloty MiG-31 i 2 Su-34” – czytamy w komunikacie.

Podano, że w rafinerii w Kujbyszewie zapaliły się dwie instalacje wstępnego przetwarzania ropy naftowej AVT-4, AVT-5, a także instalacja reformingu katalitycznego (przetwarzająca benzynę niskiej jakości na wysokiej jakości paliwo samochodowe o wysokiej liczbie oktanowej). W rafinerii w Syzrze uderzono w instalację AVT-6, instalację reformingu katalitycznego oraz inne ważne urządzenia. Obie rafinerie znajdują się w obwodzie samarskim, ponad 1000 km od Ukrainy.

Źródło: „Absolutnie wiarygodne źródło”

W nocy z 24 na 25 listopada rozległy się wybuchy w okolicy kilku obiektów przemysłowych. Atakom uległy rafinerie w Nowokuibyszewsku i Syzrze, a także, prawdopodobnie, stacja pompowania ropy.

W nocy z 23 na 24 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

Również w nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowoszachtinsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

Czytaj nas na