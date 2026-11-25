Rano 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne i przedsiębiorstwo cywilne w obwodzie żytomierskim. O ataku poinformował przewodniczący Żytomierskiej Obwodowej Administracji Wojewódzkiej Witalij Bunečko.

„Atakom wrogich dronów padły ofiarą obiekt infrastruktury energetycznej w rejonie żytomierskim oraz przedsiębiorstwo cywilne w rejonie korostenowskim” – czytamy w komunikacie.

Wiadomo, że w wyniku wrogiego ataku jedna osoba odniosła obrażenia.

Jak zaznaczył Bunečko, osoba ta została przewieziona do szpitala i otrzymuje niezbędną pomoc.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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