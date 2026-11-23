У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

"Я відверто ділюсь з вами усім: і успіхам, виступами, і важкими моментами теж. Сьогодні один із них – приліт в Ватра. Наш ресторан в центрі Києва. Вдячна Богу, що там не було людей", – написала власниця та CEO компанії GastroFamily, до якої входить ресторан "Ватра" Олена Борисова у Instagram stories.

Заклад Ватра на вул. Архітектора Городецького було відчинено у травні 2017 року.

У понеділок, 23 листопада, о 21:53 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників, про яку попередили Повітряні сили ЗСУ. Це стало п’ятою повітряною тривогою у столиці за добу, під час якої в місті запровадили жовтий рівень небезпеки.

У Києві до шести зросла кількість постраждалих унаслідок серії атак російських ударних безпілотників у понеділок, 23 листопада. Епіцентром влучань стали центральні райони столиці — Подільський та Печерський, також наслідки ворожих ударів зафіксували у Святошинському та Голосіївському районах міста.