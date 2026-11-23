0:00 / 0:00

Українсько-німецька компанія Quantum WIY Industries заявила про успішне перехоплення російського реактивного дрона «Герань-5» модифікації К5-К за допомогою безпілотника-перехоплювача SPYS під час бойових випробувань в Україні.

У Quantum Systems зазначили, що SPYS призначений для протидії новим швидкісним ударним дронам, які Росія постійно модернізує.

Компанія наголошує на необхідності вдосконалення перехоплювачів та збільшення їхнього виробництва для захисту українських міст і критичної інфраструктури.

За даними української розвідки, «Герань-5» почала застосовуватися Росією восени 2026 року. Дрон має крейсерську швидкість понад 450 км/год, під час маневрів може розганятися до 1000 км/год, а його максимальна висота польоту становить близько 6 км.

SPYS розробляється в межах спільного підприємства Quantum WIY Industries, створеного німецькою Quantum Systems та українською WIY Drones у рамках ініціативи Build with Ukraine.

Джерело: Укрінформ

Українська компанія Quantum Wiy Industries представила модернізований дрон-перехоплювач SPYS, який здатен розвивати швидкість до 500 км/год. Розробники вдосконалили апарат з урахуванням відгуків бойових екіпажів, які випробовували перші прототипи для перехоплення реактивних цілей.

Раніше українська компанія Skylab успішно провела випробування нової протипіхотної міни спрямованої дії «ШТОРМ-ЮА», яка призначена для захисту позицій та блокування наступу ворога.

В Україні розробилинову систему захисту від ударних FPV-дронів, які керуються через оптоволоконний кабель. Комплекс отримав назву «Чагарник» і призначений для фізичного перерізання лінії зв’язку безпілотника.

Читай нас у