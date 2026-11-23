Ukraińsko-niemiecka firma Quantum WIY Industries ogłosiła, że podczas testów bojowych na Ukrainie udało się przechwycić rosyjskiego drona odrzutowego „Geran-5” w wersji K5-K za pomocą drona przechwytującego SPYS.

W Quantum Systems zaznaczono, że SPYS jest przeznaczony do przeciwdziałania nowym, szybkim dronom uderzeniowym, które Rosja nieustannie modernizuje.

Firma podkreśla konieczność udoskonalenia przechwytujących dronów oraz zwiększenia ich produkcji w celu ochrony ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej.

Według danych ukraińskiego wywiadu Rosja zaczęła stosować „Geran-5” jesienią 2026 roku. Dron osiąga prędkość przelotową ponad 450 km/h, podczas manewrów może przyspieszyć do 1000 km/h, a jego maksymalna wysokość lotu wynosi około 6 km.

SPYS jest opracowywany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Quantum WIY Industries, utworzonego przez niemiecką firmę Quantum Systems oraz ukraińską WIY Drones w ramach inicjatywy Build with Ukraine.

Źródło: Ukrinform

Ukraińska firma Quantum Wiy Industries zaprezentowała zmodernizowany dron przechwytujący SPYS, który jest w stanie osiągać prędkość do 500 km/h. Twórcy udoskonalili urządzenie, uwzględniając opinie załóg bojowych, które testowały pierwsze prototypy przeznaczone do przechwytywania celów odrzutowych.

Wcześniej ukraińska firma Skylab pomyślnie przeprowadziła testy nowej miny przeciwpiechotnej o ukierunkowanym działaniu „SZTORM-UA”, przeznaczonej do ochrony pozycji i powstrzymywania natarcia wroga.

Na Ukrainie opracowano nowy system ochrony przed uderzeniowymi dronami FPV, sterowanymi za pomocą kabla światłowodowego. Kompleks otrzymał nazwę „Czagarnyk” i jest przeznaczony do fizycznego przecięcia linii łączności drona.

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