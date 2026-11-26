W wyniku rosyjskich ataków dronów w obwodzie czernihowskim 26 listopada cztery osoby odniosły obrażenia. Atakom poddano Gorodnię, Semeniwkę, Koryukówkę, miejscowości należące do gminy Olyszów oraz Nowogród Siewierski.

W szczególności rosyjskie wojska zaatakowały drwalnię w Gorodni za pomocą drona typu „Geran”. W wyniku ataku trzy osoby odniosły obrażenia. Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala, a jeszcze jeden jest leczony ambulatoryjnie. Służby ratownicze szybko ugasiły pożar w miejscu uderzenia.

W Semenówce w wyniku uderzeń dronów FPV uszkodzono szpital i szkołę. Późnym wieczorem rosyjskie siły zbrojne zaatakowały teren przedsiębiorstwa w Koryukówce. Tam również wybuchł pożar, który później ugaszono.

„W wsi należącej do gminy Olyszywska ucierpiała starsza kobieta. W wyniku ataku dronów uszkodzony został tam dom, a budynki gospodarcze stanęły w płomieniach” – czytamy w komunikacie.

Ponadto rano rosyjscy okupanci zaatakowali budynek mieszkalny w Nowogrodzie Siewierskim. W wyniku uderzenia wybuchł pożar.

Poinformował o tym przewodniczący obwodowej administracji wojskowej w Czernihowie Wiaczesław Czaus.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego ataku na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunalny transport elektryczny, a systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 dronami bojowymi różnych typów.

Od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

Czytaj nas na