Według danych ukraińskiego wywiadu w stosunkach między Moskwą a Pjongjangiem doszło do poważnego konfliktu, który doprowadził do zaprzestania wsparcia wojskowego dla Rosji ze strony Korei Północnej. Główny Urząd Wywiadu ujawnił przyczyny zaostrzenia stosunków między sojusznikami.

7 września 2026 roku Rosja i Korea Północna oficjalnie otworzyły most samochodowy nad rzeką Tuman (Tumangan), która płynie wzdłuż granicy obu krajów.

Nowy obiekt miał wzmocnić połączenia transportowe między państwami i zapewnić wzrost wolumenu dwustronnych przewozów.

Jak wiadomo, Moskwa jest zainteresowana dalszym pozyskiwaniem północnokoreańskiej broni i jej komponentów. Z kolei Pjongjang liczy na rosyjską pomoc w postaci sprzętu, surowców, technologii i finansowania, a także dąży do przejęcia doświadczeń w zakresie prowadzenia współczesnej wojny.

Mimo to w zeszłym miesiącu w stosunkach między Federacją Rosyjską a KRLD doszło do nieporozumień. Przyczyną była wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Rosji Andrieja Rudenka, który stwierdził, że Moskwa będzie w przyszłości dążyć do złagodzenia napięć w stosunkach między Seulem a Pjongjangiem. W Korei Północnej słowa te zostały odebrane wyjątkowo negatywnie.

Pod koniec października szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD, Choe Son-hui, oświadczyła, że takie stanowisko nie jest zgodne z charakterem sojuszniczych stosunków między obydwoma państwami. Zażądała również od strony rosyjskiej wyjaśnień dotyczących jej polityki wobec Korei Południowej.

Ponadto Choe Son-hui poinformowała o tymczasowym zawieszeniu wsparcia wojskowego ze strony Rosji. Z dostępnych danych wynika, że odpowiednią decyzję podjął osobiście dyktator KRLD Kim Jong-un.

Zgodnie z danymi Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) ograniczenia dotyczą korzystania przez rosyjskie samoloty transportowo-wojskowe z przestrzeni powietrznej Korei Północnej, a także dostaw rakiet balistycznych KN-23 oraz nowej partii amunicji artyleryjskiej.

Co więcej, Pjongjang nie spieszy się na razie z realizacją prośby Moskwy o zwiększenie liczebności północnokoreańskiego kontyngentu wojskowego w Rosji. Mowa jest o zwiększeniu liczebności kontyngentu z 8,5 do 50 tysięcy żołnierzy.

Jednocześnie oddziały 11. korpusu sił operacji specjalnych armii KRLD, które już przebywają w Rosji, kontynuują służbę w obwodzie kurskim. Są one rozmieszczone w drugim echełonie grupowania wojsk (sił) „Kursk”.

Ponadto od połowy lata w obwodzie woroneżskim działa połączona jednostka rakietowa armii północnokoreańskiej. Strona rosyjska wykorzystuje go do przeprowadzania ataków na Ukrainę. Jednostka ta wchodzi w skład 112. brygady rakietowej 1. armii pancernej Okręgu Wojskowego Moskwy.

W ten sposób dalsze pogłębianie współpracy wojskowej między Moskwą a Pjongjangiem jest obecnie faktycznie wstrzymane.

Wśród głównych problemów współpracy pozostają niski poziom operacyjnej kompatybilności wojsk rosyjskich i północnokoreańskich, bariera językowa, brak tłumaczy oraz niewystarczające wsparcie logistyczne ze strony KRLD.

Dodatkową przeszkodą jest stosunek rosyjskiego dowództwa wojskowego do północnokoreańskich żołnierzy. Z dostępnych informacji wynika, że przedstawiciele najwyższego dowództwa armii RF okazują jawną pogardę wobec żołnierzy KRLD, postrzegając ich jako narzucone obciążenie polityczne.

Kolejnym czynnikiem hamującym współpracę wojskową obu krajów stały się znaczne straty kontyngentu północnokoreańskiego w walkach z Siłami Obrony Ukrainy na terenie obwodu kurskiego.

Według szacunków Głównego Zarządu Wywiadu łączne straty żołnierzy KRLD wynoszą 7 058 osób. Spośród nich 2 251 żołnierzy zginęło, a pozostali odnieśli rany.

Wcześniej KRLD wydaliła szwajcarskiego dyplomatę w związku z sankcjami nałożonymi na ten kraj.

KRLD kilkakrotnie odmawiała przyjęcia listów od Trumpa skierowanych do Kim Dzong Una.

Rosja otrzymuje od KRLD dziesiątki rakiet balistycznych co miesiąc – twierdzi Zełenski.

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