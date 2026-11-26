W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego ataku na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunikacja miejska z napędem elektrycznym, a systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

„W wyniku ostatniego ataku wroga na obiekt infrastruktury w centralnej części miasta wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej” – zaznaczył Wilkul.

Jak poinformował, systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę są przełączane na generatory, a miejski transport elektryczny tymczasowo wstrzymał działalność.

Poprzedniego wieczoru Oleksandr Wilkul poinformował o znacznych zniszczeniach spowodowanych rosyjskimi atakami.

„Wróg zadał uderzenie dwoma rakietami typu szahid w pobliżu Krywego Rogu, celując w obiekt infrastruktury. Kolejny atak, również rakietą typu szahid, wymierzony był w obiekt infrastruktury w dzielnicy Centralno-Miejskiej” – napisano w jego komunikacie.

Informację tę przekazał przewodniczący Rady Obrony Krywego Rogu Oleksandr Wilkul na Telegramie.

W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 bojowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi różnych typów.

Od wieczora 25 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

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