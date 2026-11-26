Od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku tych ataków jedna osoba odniosła rany.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksandr Hanzha.

W Pawłogrodzie uszkodzono stację benzynową i centrum handlowe. W Krywym Rogu wróg uderzył w budynek magazynowy i sklep.

W gminie Nowopilskiej w rejonie Krywego Rołu uszkodzono infrastrukturę. W rejonie nikopolskim atakom poddano centrum rejonowe oraz gminę Marganecką. Poszkodowany został 46-letni mężczyzna. Jest on leczony ambulatoryjnie.

W gminie Mikołajów w rejonie Synielnikowskim uszkodzono przedsiębiorstwo rolnicze. Wybuchł pożar – zaznaczył Ganża.

Wcześniej Rosjanie zabili za pomocą drona dwie osoby w samochodzie cywilnym w obwodzie charkowskim.

W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie Połtawskim, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzony został budynek hotelu-akademika Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie. Fala uderzeniowa wybiła okna od pierwszego do dziewiątego piętra. Mieszkańcy nie odnieśli obrażeń.

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