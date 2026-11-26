Wieczorem 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały stolicę rakietami balistycznymi. Liczba osób poszkodowanych w wyniku ostrzału wzrosła.

„W wyniku nocnego ataku wroga na stolicę rannych zostało siedem osób” – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że 25 listopada w dzielnicy Desniańska odnotowano trafienie w budynki na terenie strefy przemysłowej.

O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Stolica pozostawała w stanie zagrożenia przez prawie 60 minut.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Holosiivskyi stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

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