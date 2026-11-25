Zdjęcia satelitarne rafinerii w Nowoszachtinie w obwodzie rostowskim w Rosji wykazały rozległe zniszczenia mocy produkcyjnych zakładu w wyniku ataku ukraińskich dronów 23 listopada.

Analiza zdjęć ujawniła uszkodzenia obu instalacji destylacji atmosferyczno-próżniowej ropy naftowej AVT-2,5, znaczne zniszczenia instalacji do produkcji bitumu, a także pożar w parku zbiorników, który trwa już trzeci dzień z rzędu.

Ponadto poważne uszkodzenia odnotowano w położonej w pobliżu zakładu bazie paliwowej — na wszystkich czterech jej zbiornikach stwierdzono ślady spalenia. Zakład o projektowanej wydajności do 7,5 mln ton ropy naftowej rocznie specjalizuje się w produkcji oleju napędowego, paliwa okrętowego i piecowego, mazutu, frakcji benzynowych oraz benzyny samochodowej normy Euro-5, a w ciągu 2026 roku Siły Obronne Ukrainy wielokrotnie atakowały jego infrastrukturę.

Zdjęcia oraz wyniki ich analizy opublikował kanał Telegramowy „Absolutnie wiarygodne źródło”.

W nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

Również w nocy z 22 na 23 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

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