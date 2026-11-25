25 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły w ciągu dnia ponad 20 ataków na trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzału ranny został mężczyzna.

Jak twierdzi, armia Rosji używała dronów i artylerii.

W rejonie nikopolskim ostrzałem objęto gminy Nikopol, Czerwonogrygorowską, Mirowską, Pokrowską i Marganecką. Uszkodzono dwa budynki wielorodzinne, domy prywatne, budynki gospodarcze oraz sprzęt rolniczy. Ranny został 42-letni mężczyzna, który jest leczony ambulatoryjnie.

W gminie Zelenodolsk w rejonie Kriwomorskim wróg zaatakował infrastrukturę.

W gminie Werchnodniprowskiej w rejonie Kamieńskim uszkodzona została infrastruktura.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

W sobotę, 21 listopada, wojska rosyjskie prawie 30 razy zaatakowały sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony i artylerię.

W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano ponad 50 rosyjskich ataków w ciągu jednego dnia; są ofiary śmiertelne i ranni.



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