W Rosji policja nadal zatrzymuje mężczyzn i zmusza ich do podpisywania umów z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w celu wysłania ich na wojnę przeciwko Ukrainie.

Takie przypadki odnotowuje się w różnych regionach kraju, informuje projekt na rzecz praw człowieka „Idźcie przez las”, powołując się na zgłoszenia krewnych poszkodowanych.

Według założyciela projektu, Grigorija Swerdlina, w listopadzie przypadki przymusowego wcielania do wojska odnotowano w obwodach amurskim, samarskim, omskim, tomskim, uljanowskim oraz w innych regionach Federacji Rosyjskiej. W sumie organizacja otrzymała 15 zgłoszeń z różnych części kraju.

Mężczyzn najczęściej zatrzymuje się za drobne wykroczenia, w szczególności za pojawianie się w miejscach publicznych w stanie nietrzeźwości. Po zatrzymaniu mogą być zmuszani do podpisywania kontraktów wojskowych. W ramach projektu na rzecz praw człowieka zwraca się uwagę, że w rzeczywistości ludzie są zabierani na wojnę bez oficjalnego ogłoszenia mobilizacji.

W projekcie „Idźcie do lasu” praktykę tę nazywa się „mobilizacją hybrydową”, polegającą na tym, że władze rosyjskie formalnie nie ogłaszają nowej kampanii mobilizacyjnej, ale wykorzystują siły zbrojne do przymusowego wcielania mężczyzn do wojska.

Rosyjski dyktator Władimir Putin może odkładać zakrojoną na szeroką skalę przymusową mobilizację w Rosji, dopóki Kreml ocenia, czy nasilenie dalekosiężnych ataków pozwoli osiągnąć wyznaczone cele w wojnie przeciwko Ukrainie. O tym mowa w analizie Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Rosja rzekomo nie planuje przeprowadzać mobilizacji tej jesieni. Jednocześnie nazwał doniesienia o ewentualnym poborze „kłamliwą prowokacją Kijowa”.

Przypomnijmy, że w Rosji przygotowuje się listy pracowników objętych zwolnieniem z mobilizacji.

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