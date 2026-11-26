В России полиция продолжает задерживать мужчин и принуждать их подписывать контракты с Минобороны РФ для отправки на войну против Украины.

Такие случаи фиксируются в разных регионах страны, сообщает правозащитный проект «Идите в лес» со ссылкой на обращения родственников пострадавших.

По данным основателя проекта Григория Свердлина, в ноябре случаи принудительного привлечения к войне были выявлены в Амурской, Самарской, Омской, Томской, Ульяновской областях и других регионах РФ. Всего организация получила 15 сообщений из разных частей страны.

Мужчин чаще всего задерживают за незначительные правонарушения, в частности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. После задержания их могут принуждать подписывать военные контракты. В правозащитном проекте отмечают, что фактически людей забирают на войну без официального объявления мобилизации.

Эту практику в «Идите в лес» называют «гибридной мобилизацией», когда российские власти формально не объявляют новую мобилизационную кампанию, но используют силовые структуры для принудительного привлечения мужчин к войне.

Российский диктатор Владимир Путин может откладывать масштабную принудительную мобилизацию в России, пока Кремль оценивает, позволит ли усиление дальнобойных ударов достичь поставленных целей в войне против Украины. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы не планирует проводить мобилизацию этой осенью. В то же время он назвал сообщения о возможном призыве «лживой провокацией Киева».

Напомним, в России готовят списки работников, имеющих иммунитет от мобилизации.

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