С 22 по 28 ноября Силы обороны Украины сбили или нейтрализовали почти 1,6 тысячи российских ударных беспилотников из более чем 1,9 тысячи запущенных. Это около 83 % от всех дронов, которыми Россия атаковала Украину в течение недели. По данным Генштаба ВСУ, до целей не долетели пять из каждых шести российских беспилотников.

За неделю российская армия применила более 1,9 тысячи ударных БПЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов-имитаторов «Пародия». В среднем это около 273 беспилотников в сутки. Украинская противовоздушная оборона обезвредила почти 1,6 тысячи целей. Речь идет как о сбитых дронах, так и о тех, которые удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. В целом эффективность противодействия российским беспилотникам за этот период составила около 83%.

Особое внимание в Генштабе уделили реактивным Shahed. Они летят значительно быстрее обычных ударных беспилотников, поэтому остаются более сложной целью для украинской ПВО. За неделю Россия запустила 1 126 реактивных «Шахедов». Это почти 60% от общего количества задействованных беспилотников. Украинские защитники уничтожили 871 из них — 77,4%.

Другие типы беспилотников удалось обезвредить значительно эффективнее. По данным Генштаба, украинские военные сбили или подавили 91% обычных Shahed, «Гербер» и дронов-имитаторов «Пародия». Защиту украинского неба в течение недели обеспечивали различные подразделения Сил обороны. Для отражения атак привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем.

В Генштабе отмечают, что Россия пытается увеличивать количество дронов во время атак и меняет тактику их применения. В то же время украинская ПВО продолжает работать над тем, чтобы обезвредить как можно больше целей и не допустить значительных разрушений. «Противник пытается наращивать массированность атак и меняет тактику, но украинская противовоздушная оборона действует так, чтобы сбивать как можно больше российских дронов и минимизировать ущерб для украинских городов, энергетики и людей», — отметили в Генштабе. Там также добавили, что работа по защите воздушного пространства продолжается круглосуточно.

Президент Владимир Зеленский ожидает к вечеру 29 ноября доклад о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Он поручил представителям правительства связаться с партнерами, которые еще не выполнили обещания о военной помощи, и выяснить, когда Украина получит ракеты.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ. Среди запущенных со сторон Орла, Миллерова, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму, были ударные дроны типа Shahed (93 из них — реактивные), беспилотники «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

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