В ночь на 29 ноября 2026 года и утром российские войска вновь атаковали табачную фабрику в Прилуках Черниговской области. Предприятие входит в состав международной корпорации British American Tobacco. Это уже второй удар по фабрике этой осенью. Об этом сообщил «Главком» со ссылкой на полицию Прилукского района и «Суспильне».

Фабрика выпускает сигареты известных марок, в частности Kent, Lucky Strike и «Прилуки». Об этом сообщили журналисты, побывавшие на месте атаки.

Предприятие получило повреждения. Информации о пострадавших пока нет. Полицейские задокументировали последствия удара, зафиксировали разрушения и собрали доказательства.

Источник: полиция Прилукского района.

7 сентября в Прилуках уже горела табачная фабрика после атаки РФ.

Напомним, РФ ракетой уничтожила пятиэтажное здание с людьми в Прилуках.

В Прилуках Черниговской области спасатели ГСЧС извлекли живым маленького ребенка из-под завалов жилого дома, который был разрушен в результате российского ракетного удара.

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