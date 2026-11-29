W nocy z 28 na 29 listopada 2026 roku oraz rano rosyjskie wojska ponownie zaatakowały fabrykę tytoniu w Prylukach w obwodzie czernihowskim. Zakład należy do międzynarodowego koncernu British American Tobacco. To już drugi atak na fabrykę tej jesieni. Informację tę podał serwis „Glavkom”, powołując się na policję rejonu Pryluków oraz stację „Suspilne”.

Fabryka produkuje papierosy znanych marek, w szczególności Kent, Lucky Strike i „Pryluky”. Poinformowali o tym dziennikarze, którzy byli na miejscu ataku.

Zakład doznał zniszczeń. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Policjanci udokumentowali skutki ataku, odnotowali zniszczenia i zebrali dowody.

Źródło: policja rejonu Pryluków.

7 września w Prylukach spłonęła już fabryka tytoniowa po ataku Rosji.

Przypomnijmy, że Rosja zniszczyła rakietą pięciopiętrowy budynek z ludźmi w Prylukach.

W Prylukach w obwodzie czernihowskim ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) wydobyli żywe małe dziecko spod gruzów budynku mieszkalnego, który został zniszczony w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego.

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