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У ніч проти 29 листопада 2026 року та вранці російські війська знову атакували тютюнову фабрику у Прилуках на Чернігівщині. Підприємство входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Це вже другий удар по фабриці цієї осені. Про це повідомив «Главком» із посиланням на поліцію Прилуцького району та «Суспільне».

Фабрика випускає сигарети відомих марок, зокрема Kent, Lucky Strike і «Прилуки». Про це повідомили журналісти, які побували на місці атаки.

Підприємство зазнало пошкоджень. Інформації про постраждалих поки немає. Поліцейські задокументували наслідки удару, зафіксували руйнування та зібрали докази.

Джерело: поліція Прилуцького району.

7 вересня у Прилуках вже горіла тютюнова фабрика після атаки РФ.

Нагадаємо, РФ ракетою знищила п’ятиповерхівку з людьми у Прилуках.

У Прилуках Чернігівської області рятувальники ДСНС дістали живою маленьку дитину з-під завалів житлового будинку, який був зруйнований унаслідок російського ракетного удару.

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