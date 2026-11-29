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Минулої ночі під атакою дронів опинилася Ковельська громада на Волині. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Уночі в повітряному просторі зафіксували два реактивні «Шахеди». Їх збили силами мобільно-вогневих груп.

Падіння уламків спричинило пожежі на території двох підприємств. Займання вже ліквідували. Загиблих і постраждалих немає.

Джерело: повідомлення т.в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка у Telegram.

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