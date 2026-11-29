Через нічну атаку дронів на Волині загорілися два підприємства
Минулої ночі під атакою дронів опинилася Ковельська громада на Волині. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
Уночі в повітряному просторі зафіксували два реактивні «Шахеди». Їх збили силами мобільно-вогневих груп.
Падіння уламків спричинило пожежі на території двох підприємств. Займання вже ліквідували. Загиблих і постраждалих немає.
Джерело: повідомлення т.в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка у Telegram.
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