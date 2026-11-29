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У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, у Вінниці внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в гаражному кооперативі, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

За його даними, внаслідок удару пошкоджено 17 автомобілів, чотири з яких вигоріли повністю, а також зазнали руйнувань 10 гаражів і складське приміщення. Інформація про постраждалих у місті не надходила.

Джерело: повідомлення міського голови Вінниці Сергія Моргунова у Telegram.

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