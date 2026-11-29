W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, w Winnicy w wyniku rosyjskiego ostrzału wybuchł pożar w spółdzielni garażowej – poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Według jego danych w wyniku uderzenia uszkodzonych zostało 17 samochodów, z których cztery spłonęły doszczętnie, a także zniszczonych zostało 10 garaży i pomieszczenie magazynowe. Nie napłynęły informacje o ofiarach w mieście.

Źródło: komunikat burmistrza Winnicy Siergieja Morgunowa w serwisie Telegram.

Rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego dwóch 17-letnich chłopców odniosło ciężkie obrażenia i zostało hospitalizowanych, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Ganza rano 29 listopada.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, rosyjskie siły zbrojne zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

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