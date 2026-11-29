Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o rzekomym przechwyceniu i zniszczeniu 1 017 dronów nad szeregiem rosyjskich obwodów oraz nad okupowanym Krymem. Połowa z nich leciała w kierunku Moskwy.

Według twierdzeń agresora drony były przechwytywane i niszczone nad obwodami astrachańskim, biełgorodzkim, briańskim, wołgogradzkim, woroneżskim, kałuskim, kurskim, lipieckim, orłowskim, rostowskim, ryażańskim, Samarą, Saratowem, Smolenskiem, Twerem, Tulą i Uljanowskiem.

W Rosji oświadczono również, że od wieczora w sobotę do rana w niedzielę, 29 listopada, 542 drony próbowały zaatakować Moskwę i jej okolice.

Źródło: komunikat Ministerstwa Obrony RF w mediach społecznościowych.

W nocy z 28 na 29 listopada zaatakowano zakład „Togliattikauchuk” w rosyjskim Togliatti, należący do grupy „Tatneft” i produkujący surowce chemiczne, w szczególności syntetyczne kauczuki do produkcji stałego paliwa rakietowego, stało się celem ataku dronów.

W ciągu ostatniej doby siły obronne Ukrainy zlikwidowały 2479 rosyjskich żołnierzy oraz zniszczyły 1547 bezzałogowych statków powietrznych (BPA) poziomu operacyjno-taktycznego – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie z 29 listopada 2026 roku.

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