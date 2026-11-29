W ciągu dnia 28 listopada 2026 r. na froncie doszło do 131 starć bojowych, a wojska rosyjskie przeprowadziły 69 nalotów, zrzuciły 231 kierowanych bomb lotniczych, wykorzystały 8377 dronów-kamikadze oraz przeprowadziły 1994 ostrzały – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych zniszczyły dwa obszary skupienia personelu, cztery systemy artyleryjskie oraz jeden punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi przeciwnika.

Na kierunku północno-słobożańskim Rosjanie czterokrotnie przeprowadzili ataki w rejonach Korenki i Małej Korczakówki.

Na kierunku południowo-slobozhańskim ukraińskie siły zbrojne odparły jeden atak wroga w rejonie Starycy.

Na kierunku kupiańskim wróg trzykrotnie zaatakował w rejonie Radkivki.

Na kierunku Limanowym powstrzymano cztery próby wroga mające na celu posunięcie się naprzód w rejonach Kolodziow i Limanu.

Na kierunku Słowiańskim Rosjanie przeprowadzili siedem ataków w rejonach Krywej Łuki, Mykołajówki, Jampola i Ozernogo.

Na kierunku Kostiantynów odnotowano 12 ataków w rejonach Kostiantynówki, Długiej Balki i Stepanówki.

Na kierunku Pokrowskim ukraińskie siły zbrojne powstrzymały osiem ataków wroga w rejonie Siergijówki oraz w rejonach Torecka, Kuczerowego Jaru, Bilieckiego, Czernihówki, Krasnopodillia i Nowomikołajówki.

Na kierunku Huliaipilskim odparto 11 rosyjskich ataków w rejonach Rybnego, Rizdvyanki, Svitloї Doliny i Jegorivki

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu doby 28 listopada siły obronne Ukrainy zlikwidowały 2479 rosyjskich żołnierzy i zniszczyły 1547 bezzałogowych statków powietrznych (BPA) poziomu operacyjno-taktycznego – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

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