В течение 28 ноября 2026 года на фронте произошло 131 боевое столкновение, а российские войска нанесли 69 авиаударов, сбросили 231 управляемую авиабомбу, задействовали 8377 дронов-камикадзе и осуществили 1994 обстрела, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре артиллерийские системы и один пункт управления беспилотниками противника.

На Северо-Слобожанском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Кореньки и Малой Корчаковки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили одну атаку противника в районе Старицы.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районе Радьковки.

На Лиманском направлении были пресечены четыре попытки противника продвинуться в районах Колодязов и Лимана.

На Славянском направлении россияне совершили семь атак в районах Кривой Луки, Николаевки, Ямполя и Озерного.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак в районах Константиновки, Долгой Балки и Степановки.

На Покровском направлении украинские военные отразили восемь атак противника в районе Сергеевки и в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Белицкого, Черниговки, Краснополья и Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении отражено 11 российских атак в районах Рыбного, Рождественки, Светлой Долины и Егоровки

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Силы обороны Украины за сутки 28 ноября ликвидировали 2479 российских военнослужащих и уничтожили 1547 БПЛА оперативно-тактического уровня, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

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