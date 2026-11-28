Украинские военные нанесли удар по базе российского подразделения беспилотных технологий «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске.

В результате атаки уничтожены учебно-тренировочная база операторов дронов, места дислокации личного состава и склады беспилотников.

По данным группировки войск «Юг», также подтверждено поражение представителей руководящего состава подразделения. Предварительные оценки свидетельствуют о более чем 30 погибших оккупантах и до 70 раненых.

После удара в районе объекта в течение длительного времени взрывались боеприпасы. Значительное количество раненых захватчиков доставили в местную больницу, а тела погибших, по предварительной информации, вывезли в Мариуполь.

Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки группировки войск «Юг». К её выполнению были привлечены Harpy Group, Служба внешней разведки Украины, ЦСО СБУ «Альфа», 422-й отдельный полк беспилотных систем «Luftwaffe» и 427-ю отдельную бригаду беспилотных систем «Рарог».

Источник: Группировка войск (сил) «Юг».

В ночь на 28 ноября Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Из-за угрозы с воздуха временно ограничивали работу нескольких российских аэропортов.

Напомним, в ночь на 27 ноября украинские беспилотники атаковали город Ефремов в Тульской области России. По словам местных жителей, взрывы прогремели вблизи Ефремовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего в городе отключилось отопление. Издание Astra, проанализировав видеозаписи очевидцев, предположило, что как минимум один дрон мог поразить энергетический объект.

В ночь на 28 ноября беспилотники атаковали несколько регионов России. По предварительным данным, пожары вспыхнули на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и на линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» в Самарской области. Также российские власти заявили о массированной атаке дронов на Москву.

Читай нас в