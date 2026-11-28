乌克兰军队对位于临时被占领的别尔江斯克的俄罗斯无人机技术分队“鲁比康”基地发动了打击。

此次袭击摧毁了无人机操作员的训练基地、人员驻地以及无人机仓库。

据“南方”作战集团消息，该部队指挥层人员亦被击毙。初步评估显示，占领军方面有30余人死亡，多达70人受伤。

袭击后，该目标区域的弹药持续爆炸了很长时间。大量受伤的侵略者被送往当地医院，据初步消息，遇难者的遗体已被运往马里乌波尔。

此次行动由“南方”部队集团联合火力支援中心下属的打击无人机系统协调中心策划。参与执行的单位包括哈皮集团（Harpy Group）、乌克兰对外情报局、 乌克兰安全局“阿尔法”特种行动中心、第422“Luftwaffe”独立无人机系统团以及第427“拉罗格”独立无人机系统旅。

来源：“南方”部队（力量）集团。

11月28日凌晨，莫斯科遭遇了无人机的大规模袭击。由于空中威胁，俄罗斯多家机场的运营被暂时限制。

需要指出的是，11月27日夜间，乌克兰无人机袭击了俄罗斯图拉州的叶夫雷莫夫市。据当地居民称，爆炸声在叶夫雷莫夫热电厂附近响起，随后该市供暖中断。 《Astra》媒体在分析目击者拍摄的视频后推测，至少有一架无人机可能击中了该能源设施。

11月28日凌晨，无人机袭击了俄罗斯的多个地区。 据初步消息，罗斯托夫州的新沙赫京斯克炼油厂和萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站均发生火灾。 此外，俄罗斯当局还表示，莫斯科遭到了无人机的大规模袭击。

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