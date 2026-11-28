Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak na bazę rosyjskiej jednostki zajmującej się technologiami bezzałogowymi „Rubikon” w tymczasowo okupowanym Berdiańsku.

W wyniku ataku zniszczono bazę szkoleniową operatorów dronów, miejsca zakwaterowania personelu oraz magazyny bezzałogowych statków powietrznych.

Według danych grupowania wojskowego „Południe” potwierdzono również trafienie przedstawicieli kierownictwa jednostki. Wstępne szacunki wskazują na ponad 30 zabitych okupantów i do 70 rannych.

Po uderzeniu w rejonie obiektu przez dłuższy czas wybuchała amunicja. Znaczną liczbę rannych najeźdźców przewieziono do lokalnego szpitala, a ciała poległych, według wstępnych informacji, wywieziono do Mariupola.

Operację zaplanowało centrum koordynacyjne ds. stosowania uderzeniowych systemów bezzałogowych w ramach centrum połączonego wsparcia ogniowego grupowania wojsk „Południe”. Do jej przeprowadzenia zaangażowano Harpy Group, Służbę Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, Centrum Operacji Specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy „Alfa”, 422. oddzielny pułk systemów bezzałogowych „Luftwaffe” oraz 427. oddzielną brygadę systemów bezzałogowych „Rarog”.

Źródło: Grupowanie wojsk (sił) „Południe”.

W nocy z 27 na 28 listopada Moskwa stała się celem masowanego ataku dronów. Z powodu zagrożenia z powietrza tymczasowo ograniczono działalność kilku rosyjskich lotnisk.

Przypomnijmy, że w nocy z 27 na 28 listopada ukraińskie drony zaatakowały miasto Jefremow w obwodzie tulskim w Rosji. Według lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w pobliżu elektrociepłowni w Jefremowie, po czym w mieście znikło ogrzewanie. Serwis Astra, po przeanalizowaniu nagrań wideo świadków, wysunął przypuszczenie, że co najmniej jeden dron mógł trafić w obiekt energetyczny.

W nocy z 27 na 28 listopada drony zaatakowały kilka regionów Rosji. Według wstępnych danych wybuchły pożary w rafinerii ropy naftowej w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim oraz w liniowej stacji produkcyjno-dyspozytorskiej „Samara” w obwodzie samarskim. Władze rosyjskie poinformowały również o masowym ataku dronów na Moskwę.

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