Wieczorem 28 listopada rosyjskie drony zaatakowały Kremenczuk w obwodzie poltawskim. Jeden z bezzałogowych statków powietrznych uderzył w podwórze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, co spowodowało pożar. Według wstępnych informacji trzy osoby odniosły obrażenia.

Po uderzeniu zapalił się teren otwarty oraz balkon jednego z mieszkań. Fala uderzeniowa uszkodziła również okna sąsiednich budynków. Informacje o poszkodowanych są obecnie weryfikowane.

W ciągu dnia rosyjskie drony zaatakowały również rejon Kremenczuka. Około godziny 12:30 odnotowano trafienie na terenie prywatnego przedsiębiorstwa, a po godzinie 13:10 – kolejny atak na inne przedsiębiorstwo. W obu przypadkach nie odnotowano ofiar.

Ponadto jeden z dronów spadł w pobliżu prywatnych posesji na otwartym terenie. Fala uderzeniowa uszkodziła okna budynków mieszkalnych oraz budynek gospodarczy.

Wcześniej w rejonie Mirgorod w wyniku upadku rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego uszkodzony został budynek mieszkalny. Później doprecyzowano, że uszkodzeniu uległy dachy, okna domów oraz budynki gospodarcze na terenie pięciu prywatnych gospodarstw domowych. Nie odnotowano tam ofiar.

Źródło: Administracja Obwodowa w Połtawie.

Rankiem 28 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak na obiekt energetyczny spółki DTEK „Odeskie Sieci Elektryczne”. W wyniku ataku ponad 6 tysięcy odbiorców zostało tymczasowo pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Obwodowej Administracji Zaporoskiej Michaił Semikin.

W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny masowany atak na elektrociepłownię spółki DTEK. W wyniku ostrzału obiekt doznał poważnych uszkodzeń, a produkcja energii elektrycznej została wstrzymana.

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