W Słowiańsku w obwodzie donieckim 28 listopada zakończono akcję ratowniczą na miejscu zniszczonego przez rosyjski nalot pięciopiętrowego budynku mieszkalnego. W wyniku ataku zginęło 10 osób, w tym dziecko.

Dzisiaj ratownicy wydobyli spod gruzów ciało ostatniej ofiary. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała sześć dni – od momentu uderzenia 22 listopada, kiedy to część budynku zawaliła się, uwięziwszy mieszkańców pod gruzami.

Prace ratowników utrudniało ciągłe zagrożenie ponownymi ostrzałami oraz aktywność rosyjskich dronów. Ze względu na niebezpieczeństwo specjaliści musieli wielokrotnie wstrzymywać rozbiórkę konstrukcji i schodzić do schronów.

W trakcie akcji służby ratownicze usunęły 402,5 ton zniszczonych konstrukcji budowlanych. Ugaszono również pożar w mieszkaniu na czwartym piętrze, który objął powierzchnię 15 metrów kwadratowych.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

W wyniku rosyjskiego ataku na miasto w obwodzie donieckim zginął mężczyzna, a kolejny został ranny. Okupanci użyli dwóch bomb lotniczych o masie 250 kg każda.

W Słowiańsku ponad 80 wieżowców pozostaje bez centralnego ogrzewania, a ich liczba może wzrosnąć z powodu rosyjskich ostrzałów dzielnic mieszkalnych – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadim Liach.

W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano rosyjskie wojska zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na obszar zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim. W wyniku wrogiego nalotu zginął mężczyzna urodzony w 1949 roku, a jedna osoba została ranna.

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