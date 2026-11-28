W Rosji zgłoszono trzy projekty ustaw przewidujące odpowiedzialność administracyjną i karną za rozpowszechnianie nieuzgodnionych informacji o ukraińskich atakach na terytorium Federacji Rosyjskiej i terytoriach okupowanych. Dokumenty te zostały przedłożone Doimie Państwowej 26 listopada.

W przypadku uchwalenia tych ustaw rosyjskie media i użytkownicy mediów społecznościowych nie będą mogli samodzielnie publikować informacji o skutkach ukraińskich ataków. Władze będą faktycznie mogły kontrolować, jakie informacje o atakach wolno rozpowszechniać.

Ograniczenia będą dotyczyły doniesień o zniszczeniach sprzętu wojskowego, obiektów produkcyjnych i magazynów spowodowanych przez drony, rakiety i artylerię. Zakazowi mogą również podlegać publikacje dotyczące skutków sabotażu, zamachów na urzędników oraz innych incydentów, które władze rosyjskie kwalifikują jako „terrorystyczne”.

Jeden z projektów ustaw przewiduje grzywny dla obywateli Federacji Rosyjskiej w wysokości do 500 tysięcy rubli (około 6,1 tysiąca dolarów). Cudzoziemcom za podobne naruszenia, oprócz grzywny, może grozić deportacja.

Inny dokument proponuje odpowiedzialność karną za powtórne naruszenie — grzywnę do 300 tysięcy rubli (około 3,7 tysiąca dolarów) lub do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli rozpowszechnianie informacji spowoduje dodatkowe straty, wymiar kary pozbawienia wolności może wynieść do pięciu lat.

Inicjatywy te spotkały się już z krytyką ze strony rosyjskich blogerów wojskowych ze względu na niejasne sformułowania. Obawiają się oni, że odpowiedzialność może grozić nie tylko autorom filmów z miejsc ataków, ale także osobom omawiającym ataki w prywatnych rozmowach.

W Instytucie Badań nad Wojną (ISW) uważa się, że Kreml próbuje wzmocnić autocenzurę w Rosji w obliczu rosnącego niezadowolenia spowodowanego niezdolnością władz do ochrony terytorium kraju przed ukraińskimi atakami.

Źródło: Instytut Badań nad Wojną (ISW).

W nocy z 27 na 28 listopada Moskwa stała się celem masowego ataku dronów. Ze względu na zagrożenie z powietrza tymczasowo ograniczono działalność kilku rosyjskich lotnisk.

Przypomnijmy, że w nocy z 27 na 28 listopada ukraińskie drony zaatakowały miasto Jefremow w obwodzie tulskim w Rosji. Według lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w pobliżu elektrociepłowni w Jefremowie, po czym w mieście znikło ogrzewanie. Serwis Astra, po przeanalizowaniu nagrań wideo świadków, wysunął hipotezę, że co najmniej jeden dron mógł trafić w obiekt energetyczny.

W nocy z 27 na 28 listopada drony zaatakowały kilka regionów Rosji. Według wstępnych danych wybuchły pożary w rafinerii ropy naftowej w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim oraz w liniowej stacji produkcyjno-dyspozytorskiej „Samara” w obwodzie samarskim. Władze rosyjskie poinformowały również o masowym ataku dronów na Moskwę.

Czytaj nas na