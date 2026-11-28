В России зарегистрировали три законопроекта, предусматривающих административную и уголовную ответственность за распространение несогласованной информации об украинских ударах по территории РФ и оккупированным территориям. Документы были внесены в Госдуму 26 ноября.

В случае принятия законов российские СМИ и пользователи соцсетей не смогут самостоятельно публиковать информацию о последствиях украинских атак. Власти фактически смогут контролировать, какие сведения об ударах разрешено распространять.

Ограничения коснутся сообщений о поражении беспилотниками, ракетами и артиллерией военной техники, производственных объектов и мест хранения. Также под запрет могут попасть публикации о последствиях диверсий, покушений на должностных лиц и других инцидентов, которые российские власти квалифицируют как «террористические».

Один из законопроектов предусматривает штрафы для граждан РФ до 500 тысяч рублей (около $6,1 тысячи). Иностранцам за аналогичные нарушения, помимо штрафа, может грозить депортация.

Другой документ предлагает уголовную ответственность за повторное нарушение — штраф до 300 тысяч рублей (около $3,7 тысячи) или до трех лет лишения свободы. Если распространение информации приведет к дополнительным убыткам, срок заключения может достигать пяти лет.

Эти инициативы уже вызвали критику со стороны российских военных блогеров из-за нечетких формулировок. Они опасаются, что ответственность может грозить не только авторам видео с мест ударов, но и людям, обсуждающим атаки в частных разговорах.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль пытается усилить самоцензуру в России на фоне растущего недовольства из-за неспособности властей защитить территорию страны от украинских ударов.

Источник: Институт изучения войны (ISW).

В ночь на 28 ноября Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Из-за угрозы с воздуха временно ограничили работу нескольких российских аэропортов.

Напомним, в ночь на 27 ноября украинские беспилотники атаковали город Ефремов в Тульской области России. По словам местных жителей, взрывы прогремели вблизи Ефремовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего в городе отключилось отопление. Издание Astra, проанализировав видеозаписи очевидцев, предположило, что как минимум один дрон мог поразить энергетический объект.

В ночь на 28 ноября беспилотники атаковали несколько регионов России. По предварительным данным, пожары вспыхнули на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и на линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» в Самарской области. Также российские власти заявили о массированной атаке дронов на Москву.

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