Утром 28 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК «Одесские электросети». В результате атаки более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

«Враг продолжает атаковать энергетическую систему Одесской области», — подчеркнул Кипер.

По его словам, отключение электроэнергии зафиксировали в Одесском районе, в частности в Пересыпском районе Одессы. Всего без света временно остались более 6 тысяч потребителей.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты по всей Одесской области задействованы в аварийно-восстановительных работах в усиленном режиме.

Об этом сообщает начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

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