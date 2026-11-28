Rano 28 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny należący do spółki DTEK „Odeskie Sieci Elektryczne”. W wyniku ataku ponad 6 tysięcy odbiorców zostało tymczasowo pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

„Wróg nadal atakuje system energetyczny obwodu odeskiego” – podkreślił Kiper.

Jak poinformował, przerwy w dostawach prądu odnotowano w obwodzie odeskim, a w szczególności w dzielnicy Peresypskiej w Odessie. Łącznie ponad 6 tysięcy odbiorców zostało tymczasowo pozbawionych prądu.

Obecnie pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Specjaliści w całym obwodzie odeskim są zaangażowani w prace awaryjno-naprawcze w trybie wzmożonym.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Odessie Oleg Kiper na Telegramie.

W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie czernihowskim zginęło osiem osób, a kolejne dziesięć zostało rannych.

W Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku dronów trzy osoby odniosły obrażenia. Wybuchł również pożar na terenie spółdzielni garażowej; uszkodzonych zostało sześć garaży, okna w dwóch wieżowcach oraz obiekt infrastruktury energetycznej.

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie zaatakowały Charków i 25 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało 23 cywilów, w tym troje dzieci. Kolejna grupa osób doświadczyła ostrej reakcji na stres.

W nocy z 27 na 28 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 162 dronami bojowymi, w tym 74 rakietowymi typu Shahed. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 141 wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Atak trwał jeszcze rano.

27 listopada 2026 r. rosyjski dron zaatakował Kremenczuk w obwodzie poltawskim. W centralnej części miasta uszkodzono budynki dwóch placówek oświatowych. W wyniku uderzenia obrażenia odniosło dwoje dzieci w wieku 12 i 13 lat.

W sobotę, 28 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę transportową w Dnieprze. W wyniku uderzenia rannych zostało dwie osoby. Obecnie poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

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