Siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały most krymski w okresie od 16 do 19 listopada 2026 roku. W wyniku jednego z uderzeń zawaliła się łukowa sekcja mostu samochodowego, co mogło również zablokować ruch statków między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym.

Według oceny brytyjskich ekspertów ukraińskie siły zbrojne wykorzystały do ataków rakiety i drony. Najpoważniejsze uszkodzenia część samochodowa mostu odniosła 17 listopada podczas drugiego uderzenia. Wówczas zawaliła się sekcja łukowa, po czym przeprawa stała się niezdatna do ruchu samochodowego. Na odcinku o długości około 200 metrów wykryto również wyboje.

Brytyjski wywiad zwraca uwagę, że zawalenie się łuku mogło zablokować przepływ statków, które odbywały tranzyt między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym.

Trzeci atak przeprowadzono o północy 19 listopada, tym razem na część kolejową Mostu Krymskiego. Uszkodzenia odnotowano w pobliżu łuku: uszkodzono ogrodzenia, a na konstrukcji pozostały ślady przypalenia. Jednocześnie brytyjski wywiad przypuszcza, że jeden z torów kolejowych prawdopodobnie nadal nadaje się do użytku.

Pomimo działań mających na celu wzmocnienie ochrony przeprawy rosyjska obrona przeciwlotnicza nie zdołała zapobiec ukraińskim atakom.

Według danych brytyjskiego wywiadu, około 2,4 km na południe od zawalonego odcinka mostu samochodowego znajdowały się dwa przeciwlotnicze kompleksy rakietowo-armatne „Pantsir” (SA-22). Nie zdołały one jednak powstrzymać ataku.

Konsekwencje uszkodzenia mostu krymskiego odbiły się również na rosyjskim transporcie morskim. Według oceny brytyjskiego wywiadu port w Azowie prawdopodobnie zaprzestał działalności z powodu ukraińskich ataków na dwa przejścia.

Chodzi o most krymski, a także o przeprawę w Rostowie nad Donem, która została trafiona 10 października 2026 roku.

„Zablokowanie szlaków morskich prowadzących do Morza Azowskiego ograniczyło rosyjską logistykę morską. Prawdopodobnie statki na Morzu Azowskim nie będą mogły realizować bezpośredniego tranzytu do Morza Czarnego, dopóki szlaki wodne nie zostaną oczyszczone” – zaznaczyli w brytyjskim wywiadzie.

Świadczą o tym dane brytyjskiego wywiadu.

Ukraina poszukuje alternatywnych satelitarnych systemów łączności ze względu na ciągłe ograniczenia prędkości sieci Starlink. W szczególności ukraińskie siły zbrojne korzystały z usług izraelskiego dostawcy HiSKY podczas operacji przeciwko mostowi krymskiemu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował dowódców wojskowych, że dąży do całkowitego zniszczenia mostu krymskiego. Według zachodnich mediów ukraińskie Siły Obronne zadały już kilka uderzeń na ten most, a Kijów przygotowuje kolejne ataki.

Odbudowa mostu krymskiego w okresie zimowym jest dla rosyjskich wojsk mało realna ze względu na trudne warunki pogodowe. Jednocześnie na razie jest zbyt wcześnie, by przewidywać, czy okupanci będą w stanie szybko rozpocząć naprawę wiosną.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest faktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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