2026年11月16日至19日期间，乌克兰军队三次袭击了克里米亚大桥。其中一次袭击导致该公路桥的一段拱形结构坍塌，这可能还阻断了亚速海与黑海之间的船舶通行。

据英国专家评估，乌克兰军队在袭击中使用了导弹和无人机。 大桥的公路部分在11月17日的第二次袭击中遭受了最严重的破坏。当时，拱形段坍塌，导致该通道无法通行车辆。在长约200米的路段上还发现了弹坑。

英国情报部门指出，拱形结构的坍塌可能阻断了在亚速海与黑海之间过境船舶的航道。

第三次袭击发生在11月19日午夜，此次目标是克里米亚大桥的铁路段。在拱形结构附近记录到了损坏：护栏受损，结构上留有烧焦的痕迹。 与此同时，英国情报部门推测，其中一条铁路轨道可能至今仍可正常运行。

尽管已采取加强渡口防卫的措施，但俄罗斯防空系统仍未能阻止乌克兰的打击。

据英国情报部门称，在公路桥坍塌路段以南约2.4公里处，部署有两套“潘齐尔”（SA-22）防空导弹炮系统。然而，它们未能阻止此次袭击。

克里米亚大桥受损的后果也波及到了俄罗斯的海上运输。据英国情报部门评估，由于乌克兰对两处渡口发动袭击，亚速港很可能已停止运营。

这里指的是克里米亚大桥，以及2026年10月10日遭到打击的罗斯托夫-纳-多努渡口。

“通往亚速海的海路被封锁，限制了俄罗斯的海上物流。 在航道清理完毕之前，亚速海的船只很可能无法直接通往黑海，”英国情报部门指出。

英国情报部门的数据证实了这一点。

由于Starlink的网速持续受限，乌克兰正在寻找替代的卫星通信系统。特别是，乌克兰军方在针对克里米亚大桥的行动中使用了以色列服务商HiSKY的服务。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向军事指挥官表示，他致力于彻底摧毁克里米亚大桥。据西方媒体报道，乌克兰国防军已对该桥梁发动了数次打击，基辅方面正在筹备后续攻击。

由于天气条件恶劣，俄罗斯军队在冬季修复克里米亚大桥的可能性微乎其微。但目前尚无法预测占领军能否在春季迅速展开修复工作。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

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