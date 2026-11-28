英国情报部门评估了乌克兰对克里米亚大桥发动的三次打击所造成的后果
2026年11月16日至19日期间，乌克兰军队三次袭击了克里米亚大桥。其中一次袭击导致该公路桥的一段拱形结构坍塌，这可能还阻断了亚速海与黑海之间的船舶通行。
据英国专家评估，乌克兰军队在袭击中使用了导弹和无人机。 大桥的公路部分在11月17日的第二次袭击中遭受了最严重的破坏。当时，拱形段坍塌，导致该通道无法通行车辆。在长约200米的路段上还发现了弹坑。
英国情报部门指出，拱形结构的坍塌可能阻断了在亚速海与黑海之间过境船舶的航道。
第三次袭击发生在11月19日午夜，此次目标是克里米亚大桥的铁路段。在拱形结构附近记录到了损坏：护栏受损，结构上留有烧焦的痕迹。 与此同时，英国情报部门推测，其中一条铁路轨道可能至今仍可正常运行。
尽管已采取加强渡口防卫的措施，但俄罗斯防空系统仍未能阻止乌克兰的打击。
据英国情报部门称，在公路桥坍塌路段以南约2.4公里处，部署有两套“潘齐尔”（SA-22）防空导弹炮系统。然而，它们未能阻止此次袭击。
克里米亚大桥受损的后果也波及到了俄罗斯的海上运输。据英国情报部门评估，由于乌克兰对两处渡口发动袭击，亚速港很可能已停止运营。
这里指的是克里米亚大桥，以及2026年10月10日遭到打击的罗斯托夫-纳-多努渡口。
“通往亚速海的海路被封锁，限制了俄罗斯的海上物流。 在航道清理完毕之前，亚速海的船只很可能无法直接通往黑海，”英国情报部门指出。
英国情报部门的数据证实了这一点。
由于Starlink的网速持续受限，乌克兰正在寻找替代的卫星通信系统。特别是，乌克兰军方在针对克里米亚大桥的行动中使用了以色列服务商HiSKY的服务。
乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向军事指挥官表示，他致力于彻底摧毁克里米亚大桥。据西方媒体报道，乌克兰国防军已对该桥梁发动了数次打击，基辅方面正在筹备后续攻击。
由于天气条件恶劣，俄罗斯军队在冬季修复克里米亚大桥的可能性微乎其微。但目前尚无法预测占领军能否在春季迅速展开修复工作。
11月17日夜间，克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。
11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。
11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。
无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。
在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。