11月28日清晨，俄罗斯乌法市的工业区遭到无人机袭击。 该市聚集了俄罗斯军工复合体的多家企业，这些企业生产航空发动机、电子设备、导弹零部件和无人机，此外还有炼油厂。

该市航空和火箭制造领域的重要企业之一是“ODK-UMPO”股份公司——乌法发动机制造联合体，该企业隶属于“罗斯技术”国家集团。 这是俄罗斯最大的航空发动机制造商。

该企业生产并维修用于苏-27、苏-30、苏-34、 苏-35和苏-57等战斗机和轰炸机的涡轮喷气发动机，以及“卡”系列和“米”系列直升机的零部件。

用于战斗机的复杂电气设备，特别是苏-34和苏-35飞机的点火系统、发电机、电动机和电流转换器，由“UAAPO”股份公司制造 ——乌法机组生产联合体负责生产。该企业隶属于“Techno-Dynamics”控股公司。

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另一家重要制造商是股份公司“乌法仪器制造生产联合体”（UPPO），隶属于“无线电电子技术”集团。 该公司致力于研发和生产用于飞机、直升机及舰船的机载计算系统、自动驾驶仪和自动控制系统。

此外，股份公司“UAP液压”生产航空用液压系统及组件， 而“UMZK”有限责任公司则参与了X-59M2和X-59M2A制导航空导弹零部件（特别是密封罩）的制造合作。

当地科技园和工程中心的另一项工作重点是生产无人机系统。

该地区的企业正在批量组装攻击型和侦察型FPV无人机以及重型直升机。 其中包括“乌菲梅茨”系列、重型无人机“基什·巴巴伊”以及“集成机器人技术”公司生产的IRT系列产品。

此外，该市还建立了前线无人机零部件的生产线，包括电动机、控制器、天线、螺旋桨和电池组。

乌法炼油中心在燃料与能源领域发挥着重要作用。 该基地包括“巴什涅夫特-乌法炼油厂”、“巴什涅夫特-诺沃伊尔”和“巴什涅夫特-乌法石油化工”等大型企业。

这些工厂为俄罗斯军队提供航空煤油、柴油和润滑油。

此外，该市还有“BET”（巴什基尔电子技术）集团，该集团与多家规模较小的专业企业共同从事专用通信设备及电信设备的生产。

Exilenova+对此进行了报道。

需要指出的是，11月27日凌晨，乌克兰无人机袭击了俄罗斯图拉州的叶夫雷莫夫市。据当地居民称，爆炸声来自叶夫雷莫夫热电厂附近，随后该市供暖系统中断。 《Astra》媒体在分析目击者拍摄的视频后推测，至少有一架无人机可能击中了该能源设施。

此外，俄罗斯占领军在试图组织渡过沃夫恰河时，已损失了第二艘PTS-2型浮动运输船。

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