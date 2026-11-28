Rankiem 28 listopada strefa przemysłowa w rosyjskiej Ufie stała się celem ataku dronów. W mieście tym skupiają się przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego Federacji Rosyjskiej, produkujące silniki lotnicze, elektronikę, komponenty do rakiet i dronów, a także rafinerie ropy naftowej.

Jednym z kluczowych przedsiębiorstw sektora lotniczego i rakietowego w mieście jest spółka akcyjna „ODK-UMPO” – Ufskie Zrzeszenie Producentów Silników, wchodzące w skład korporacji państwowej „Rostec”. Jest to największy producent silników lotniczych w Rosji.

Przedsiębiorstwo produkuje i naprawia silniki turboodrzutowe do myśliwców i bombowców Su-27, Su-30, Su-34, Su-35 i Su-57, a także podzespoły do śmigłowców marek „Ka” i „Mi”.

Złożoną aparaturę elektryczną dla lotnictwa bojowego, w szczególności układy zapłonowe, generatory, silniki elektryczne i przetworniki prądu dla samolotów Su-34 i Su-35, produkuje spółka akcyjna „UAPO” — Ufińskie Zrzeszenie Producentów Agregatów. Przedsiębiorstwo należy do holdingu „Technodinamika”.

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Kolejnym ważnym producentem jest SA „UPPO” (Ufimskie Zrzeszenie Produkcyjne Urządzeń), należące do koncernu „Technologie Radioelektroniczne”. Zajmuje się ono projektowaniem i produkcją pokładowych systemów obliczeniowych, autopilotów oraz systemów automatycznego sterowania dla samolotów, helikopterów i statków.

Ponadto spółka akcyjna „UAP Hydraulika” produkuje układy hydrauliczne i agregaty dla lotnictwa, a spółka „UMZK” uczestniczy we współpracy w zakresie produkcji podzespołów, w szczególności osłon hermetycznych, do kierowanych pocisków lotniczych X-59M2 i X-59M2A.

Osobnym kierunkiem działalności lokalnych parków technologicznych i centrów inżynieryjnych jest produkcja systemów bezzałogowych.

Przedsiębiorstwa regionu seryjnie montują drony uderzeniowe i rozpoznawcze typu FPV oraz ciężkie drony. Wśród nich znajduje się linia „Ufimec”, ciężkie bezzałogowce „Kysz Babaj” oraz produkty z serii IRT firmy „Integralne Technologie Robotyzowane”.

W mieście uruchomiono również produkcję podzespołów do dronów bojowych. Chodzi o silniki elektryczne, kontrolery, anteny, śmigła i zestawy akumulatorów.

Ważną rolę w sektorze paliwowo-energetycznym odgrywa węzeł rafineryjny w Ufie. W jego skład wchodzą duże przedsiębiorstwa: „Baszneft-UNPZ”, „Baszneft-Novoyl” oraz „Baszneft-Ufaneftechim”.

Zakłady te zaopatrują rosyjską armię w paliwo lotnicze, olej napędowy i smary.

Ponadto w mieście działa koncern „BET” (Bashkirskaya Elektronnaya Technika), który wraz z szeregiem mniejszych przedsiębiorstw branżowych zajmuje się produkcją środków łączności specjalnej oraz sprzętu telekomunikacyjnego.

Informuje o tym serwis Exilenova+.

Przypomnijmy, że w nocy z 26 na 27 listopada ukraińskie drony zaatakowały miasto Jefremow w obwodzie tulskim w Rosji. Według lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w pobliżu elektrociepłowni w Jefremowie, po czym w mieście zniknęło ogrzewanie. Serwis Astra, po przeanalizowaniu nagrań wideo naocznych świadków, wysunął przypuszczenie, że co najmniej jeden dron mógł trafić w obiekt energetyczny.

Ponadto rosyjscy okupanci stracili już drugi pływający transporter PTS-2, próbując zorganizować przeprawę przez rzekę Wołcza.

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