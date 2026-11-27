Rosyjscy okupanci stracili już drugi pływający transporter PTS-2, próbując zorganizować przeprawę przez rzekę Wołcza.

Pojazd został trafiony przez ukraińskie drony podczas transportu na brzeg.

Pierwszy transporter przeciwnik stracił już 17 listopada w pobliżu wsi Mar’jino w rejonie Szebekinskim w obwodzie bielgorodzkim. Następnie Rosjanie postanowili powtórzyć próbę na tej samej trasie, wykorzystując opady śniegu i niekorzystne warunki pogodowe.

Jednak druga maszyna zdołała przejechać jedynie około 20 metrów dalej niż poprzednia, zanim została trafiona przez ukraińskie drony. W wyniku ataku transporter stanął w płomieniach.

Na kierunku południowo-słobożańskim operatorzy batalionu systemów bezzałogowych „Apex” z brygady „Forpost” zniszczyli rosyjski transporter pływający PTS-2.

Dzień wcześniej załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilytske w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu dnia 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy zadały serię skutecznych uderzeń na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej.

W dniach 17 i 18 listopada ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na obiekty rosyjskiej logistyki wojskowej w obwodach ługańskim i kurskim, a także potwierdziły uszkodzenie trzech wojskowych samolotów transportowych Federacji Rosyjskiej. Jeden z samolotów — Il-76 — doznał bardzo poważnych uszkodzeń.

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