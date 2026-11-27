Kijów przedstawił międzynarodowym partnerom warunki ewentualnego zawieszenia ognia na akwatorze Morza Czarnego i oczekuje na reakcję Moskwy. Poinformował o tym 27 listopada minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga podczas konferencji „Żywność z Ukrainy”.

Według ministra Kijów jest gotowy pełnić rolę gwaranta światowego bezpieczeństwa żywnościowego i dlatego przedstawił tę propozycję, aby przywrócić swobodę żeglugi i zapewnić niezakłócony eksport produktów rolnych.

„Jesteśmy gotowi na zawieszenie broni. Jesteśmy wdzięczni Indiom, Turcji i Egiptowi, które odgrywają aktywną i ważną rolę w łagodzeniu napięć na Morzu Czarnym, a także w działaniach mediacyjnych. Obecnie czekamy na odpowiedź ze strony Rosji. Wszystkie nasze propozycje zostały przekazane” – powiedział.

Jednocześnie Sibiga zauważył, że Moskwa za każdym razem stawia „nierealistyczne żądania”, gdy Kijów przekazuje partnerom propozycje dotyczące zawieszenia broni na Morzu Czarnym.

„Obecnie władze Federacji Rosyjskiej również tak postępują. Od razu proponują włączenie ropy naftowej do warunków. Ropa naftowa może stanowić element szerszego rozejmu energetycznego. Tak, jesteśmy gotowi również na rozejm energetyczny, ale należy go wówczas rozpatrywać z uwzględnieniem wszystkich elementów energetycznych. Jeśli chodzi o Morze Czarne, skupiamy się na produktach rolnych. I ponownie, przedstawiliśmy konkretne propozycje” – wyjaśnił szef MSZ.

Podkreślił również znaczenie międzynarodowej presji na Rosję w celu przywrócenia bezpieczeństwa żeglugi na wodach Morza Czarnego, jak podaje Suspilne.

Wcześniej Zełenski polecił wzmocnić ochronę portów i szlaków transportu zboża na Morzu Czarnym.

Przypomnijmy, że Rosja nie zgadza się na tymczasowe porozumienie z Ukrainą w sprawie Morza Czarnego bez zawarcia stałego porozumienia pokojowego. Tymczasem Turcja przygotowuje propozycje mające na celu osiągnięcie porozumienia i omawia je ze stroną ukraińską oraz rosyjską.

Rosyjska delegacja podczas rozmów w Abu Zabi oświadczyła, że nie ma uprawnień do omawiania kwestii deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wziął w poniedziałek, 16 listopada, udział w pierwszej sesji spotkania ministerialnego poświęconego realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Czarnego. Dyskusja skupiała się na międzyregionalnym programie działań w zakresie łączności.

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