0:00 / 0:00

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат ворог зазнав у Брянській області РФ, де українські захисники уразили шість радіолокаційних станцій малої дальності, за допомогою яких противник виявляє дрони та керує системами протиповітряної оборони на прикордонні. Також у цьому регіоні знищено дві станції РЕБ тактичного рівня, що використовувалися для придушення зв'язку та навігації українських безпілотників.

Ще дві ворожі станції радіоелектронної боротьби Сили оборони вивели з ладу на південному напрямку — у районі населеного пункту Яковенкове на тимчасово окупованій території Криму та поблизу Приазовського в Краснодарському краї РФ.

У Генштабі наголосили, що знищення десяти засобів виявлення та РЕБ за одну добу створює нові «сліпі плями» в російській обороні, оскільки ворог втрачає здатність вчасно фіксувати та глушити українські безпілотники, що підвищить точність подальших ударів по військових об'єктах окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Нижньокамського нафтохімічного заводу в Росії, державі-агресорі.

Читай нас у