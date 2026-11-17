В течение 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по средствам разведки и радиоэлектронной борьбы российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери враг понес в Брянской области РФ, где украинские защитники поразили шесть радиолокационных станций малой дальности, с помощью которых противник обнаруживает дроны и управляет системами противовоздушной обороны на границе. Также в этом регионе уничтожены две станции РЭБ тактического уровня, которые использовались для подавления связи и навигации украинских беспилотников.

Еще две вражеские станции радиоэлектронной борьбы Силы обороны вывели из строя на южном направлении — в районе населенного пункта Яковенково на временно оккупированной территории Крыма и вблизи Приазовского в Краснодарском крае РФ.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение десяти средств обнаружения и РЭБ за сутки создает новые «слепые зоны» в российской обороне, поскольку враг теряет способность своевременно фиксировать и подавлять украинские беспилотники, что повысит точность последующих ударов по военным объектам оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

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