21 ноября российские войска атаковали Одесскую область, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

«Сегодня днем враг вновь атаковал Одесскую область. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры, в частности двух частных домов. Пострадавших нет», — написал глава области.

Он отметил, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Россия атаковала склады с зерном и салон Mercedes-Benz в Одесской области.

Одесса и область остались без света из-за атаки России.

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