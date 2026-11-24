В российской Удмуртии полностью снесли гальвано-штамповочный цех предприятия «Воткинский завод», который в ночь с 20 на 21 февраля 2026 года был поражён украинскими крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго».

На спутниковом снимке, опубликованном мониторинговым Telegram-каналом Exilenova+, на месте бывшего производственного корпуса запечатлена расчищенная площадка.

АО «Воткинский завод» является одним из ключевых предприятий российского ракетостроения и производит баллистические ракеты 9М723 для комплексов «Искандер-М», ракеты средней дальности «Орешник», двигатели и газогенераторы для авиационных крылатых ракет Х-59М2 и Х-59М2А, а также межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М», РС-24 «Ярс» и Р-30 «Булава» для стратегических ядерных сил РФ. Помимо оборонных заказов, завод производит оборудование для нефтегазовой и атомной отраслей.

Источник: Telegram-канал Exilenova+.

В ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар по важным объектам военно-промышленного комплекса и логистики противника. В частности, с применением крылатых ракет FP-5 «Фламинго» было поражено предприятие ВПК «Воткинский завод» в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар, результаты поражения уточняются.

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