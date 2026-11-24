W rosyjskiej Udmurcji całkowicie zburzono halę galwaniczno-tłoczniczą przedsiębiorstwa „Zakład Wotkinski”, którą w nocy z 20 na 21 lutego 2026 roku trafiły ukraińskie pociski skrzydłowe FP-5 „Flamingo”.

Na zdjęciu satelitarnym opublikowanym przez kanał monitorujący Exilenova+ na Telegramie w miejscu dawnego budynku produkcyjnego widać oczyszczony teren.

Spółka akcyjna „Zakład Wotkinski” jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu rakietowego i produkuje rakiety balistyczne 9M723 dla kompleksów „Iskander-M”, rakiety średniego zasięgu „Oreshnik”, silniki i generatory gazowe do lotniczych pocisków skrzydłowych X-59M2 i X-59M2A, a także międzykontynentalne pociski balistyczne „Topol”, „Topol-M”, RS-24 „Jars” i R-30 „Buława” dla strategicznych sił jądrowych Federacji Rosyjskiej. Oprócz zamówień obronnych zakład produkuje sprzęt dla przemysłu naftowo-gazowego i jądrowego.

Źródło: kanał Telegram Exilenova+.

W nocy z 20 na 21 lutego oddziały Sił Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły atak na ważne obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz logistyki przeciwnika. W szczególności przy użyciu pocisków manewrujących FP-5 „Flamingo” trafiono zakład kompleksu wojskowo-przemysłowego „Zakład Wotkinski” w mieście Wotkinsk (Republika Udmurcka, RF). Na terenie obiektu odnotowano pożar, a skutki uderzenia są obecnie ustalane.

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