W niedzielę rano, 29 listopada 2026 roku, w wyniku ataku rosyjskich dronów w Fastowie w obwodzie kijowskim wybuchł pożar na terenie targowiska – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Timur Tkaczenko.

Ogień i wybuchy uszkodziły sklep, lokal gastronomiczny oraz pomieszczenia handlowe; na miejscu działają służby ratownicze, a z miasta nie napłynęły informacje o ofiarach.

Ponadto w nocy w rejonie Wyshhorodzkim uszkodzeniu uległ prywatny dom oraz samochód. Ogółem w ciągu ostatnich 24 godzin skutki wrogich ataków odnotowano w rejonach Biało-Cerkiewskim, Fastowskim i Wyshhorodzkim, gdzie uszkodzono osiem budynków wielokondygnacyjnych i 19 domów prywatnych, garaże, lokale handlowe oraz samochody, a cztery osoby odniosły obrażenia.

Źródło: komunikat przewodniczącego Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Timura Tkaczenki w serwisie Telegram.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, w Winnicy w wyniku rosyjskiego ostrzału wybuchł pożar w spółdzielni garażowej – poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego dwóch 17-letnich chłopców odniosło ciężkie obrażenia i zostało hospitalizowanych, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Ganża rano 29 listopada.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

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