基辅州军事行政长官蒂穆尔·特卡琴科表示，2026年11月29日星期日早晨，由于俄罗斯无人机对基辅州法斯托夫市发动袭击，当地市场区域发生火灾。

大火和爆炸导致一家商店、一家餐饮店及若干商铺受损，救援人员正在现场展开救援，目前尚未接到该市有人员伤亡的报告。

此外，当晚维什戈罗德区的一栋私人住宅和一辆汽车遭到损毁。 总体而言，过去24小时内，比洛策尔基夫、法斯托夫和维什戈罗德等地区均记录到敌方袭击造成的破坏，共有8栋多层建筑和19栋私人住宅、车库、商铺及车辆受损， 另有4人受伤。

来源：基辅州行政管理局局长蒂穆尔·特卡琴科在Telegram上的通报。

2026年11月29日周日凌晨，文尼察市市长谢尔盖·莫尔古诺夫表示，该市一处车库合作社因俄罗斯炮击引发火灾。

俄罗斯军队曾20多次出动无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区，导致两名17岁的少年受重伤并被送医救治， 该州军事行政负责人亚历山大·甘扎于11月29日上午通报了这一情况。

2026年11月29日周六深夜，俄军向扎波罗热发射了制导炸弹，造成一名妇女死亡，另有两人受伤。

乌克兰武装部队空军通报称，在2026年11月29日周日凌晨，防空部队击落并压制了140架无人机中的101架，这些无人机自11月28日晚起被俄军用于袭击乌克兰。

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