Утром в воскресенье, 29 ноября 2026 года, в результате атаки российских беспилотников в Фастове Киевской области возник пожар на территории рынка, сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Огнем и взрывами повреждены магазин, заведение общественного питания и торговые помещения, на месте работают спасатели, а информации о пострадавших в городе не поступало.

Кроме того, ночью в Вышгородском районе были повреждены частный дом и автомобиль. В целом за последние сутки последствия вражеских ударов зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах, где повреждены восемь многоэтажных и 19 частных домов, гаражи, торговые помещения и автомобили, а четверо человек получили травмы.

Источник: сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, в Виннице в результате российского обстрела возник пожар в гаражном кооперативе, сообщил мэр Сергей Моргунов.

Российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжёлые ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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