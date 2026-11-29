Министерство обороны России сообщило о якобы перехвате и уничтожении 1 017 беспилотников над рядом российских областей и оккупированным Крымом. Половина из них летела на Москву.

По утверждению агрессора, дроны перехватывались и уничтожались над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

В России также заявили, что с вечера субботы и до утра воскресенья, 29 ноября, 542 беспилотника пытались атаковать Москву и регион.

Источник: сообщение Минобороны РФ в соцсетях.

В ночь на 29 ноября было атаковано предприятие «Тольяттикаучук» в российском Тольятти, которое входит в группу «Татнефть» и выпускает химическое сырьё, в частности, синтетические каучуки для производства твёрдого ракетного топлива, подверглось атаке беспилотников.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 2479 российских военнослужащих и уничтожили 1547 БПЛА оперативно-тактического уровня, сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в утреннем сводке 29 ноября 2026 года.

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