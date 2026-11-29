В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 101 из 140 беспилотников, с помощью которых российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ. Среди запущенных с направлений Орла, Миллерова, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму, были ударные дроны типа Shahed (93 из них — реактивные), беспилотники «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

По состоянию на 07:30 подтверждено сбивание или подавление 101 вражеского БПЛА, в том числе 55 реактивных «Шахедов». В то же время зафиксированы попадания в 27 точках и падение обломков сбитых целей ещё в 13 точках, а по состоянию на утро воздушная атака продолжалась из-за нахождения в небе нескольких вражеских беспилотников.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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